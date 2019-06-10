شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محطات هامة بـ"اقتحام قسم كرداسة" بعد تأييد النقض المؤبد والمشدد للمتهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأحكام نهائية باتة قضت محكمة النقض، اليوم، برفض الطعون المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

ويرصد ”الخليج 365” أهم المحطات فى القضية:

1 - بدأت أحداث القضية فى منتصف أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بعدما اقتحم أنصار جماعة الإخوان مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن قتل مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

2 - أحال النائب العام 188 متهمًا للمحاكمة الجنائية.

3 - وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ شرعوا فى جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا العديد من ضباط وأفراد قوة قسم شرطة كرداسة، كما قاموا بسحلهم والتمثيل بجثثهم.

أيضا أسند إليهم تهمة إتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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4 - أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى 2015 حكمها بإعدام 149 متهما حضوريا و34 غيابيا وسجن حدث 10 سنوات فى القضية وطعن المتهمون على الأحكام.

5 - قضت محكمة النقض فى فبراير 2016 بقبول الطعن المقدم من 149 متهما، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

6 - فى يوليو 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما عقب إعادة محاكمة 156 متهما بالقضية، بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، وبمعاقبة 80 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت بالسجن 10 سنوات لطفل بإيداعه دار أحداث، وبراءة 21 متهمًا.

7 – فى 24 سبتمبر 2018 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 135 متهمًا بقضية "مذبحة كرداسة"، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا بالقضية، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والمشدد 15 عاما لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل حدث دون 18 سنة، وإيداعه بدار رعاية الأحداث، وبراءة 21 متهمًا.

8 – 10 يونيو 2019..فى الطعون المقدمة من 15 متهما، قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات فى القضية.