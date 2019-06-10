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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر أجندة فعاليات المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة، وينطلق المنتدى الأول الأفريقى لمكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ، الذى تستضيفه مصر على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بهدف نقل خبرات وتجارب مصر فى مجال مكافحة الفساد بكافة صوره إلى الدول الأفريقية .
وينشر ”الخليج 365” أجندة فعاليات وجلسات المنتدى الأول الأفريقى لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يشارك بكلمة يلقيها خلال الجلسة الافتتاحية.ويتضمن الجدول الزمنى للمنتدى:
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