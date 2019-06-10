شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات تصنيع "التابلت" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت فى مصر.

مدبولى يطلب من الوزراء المعنيين سرعة اختيار الشركة التى تقدم أفضل المميزات للتصنيع المحلى

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم تصنيع التابلت محلياً، قائلاً: "هدفنا حالياً هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التى ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلى".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم تشكيل لجان بشأن هذا الملف، وأن هناك عروضاً من الشركات، كما سيتم تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوى المصانع التابعة لهما، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يتم إشراكها فى ملف تصنيع التابلت للتأكد من توفير تابلت يٌحقق المعايير المطلوبة لمناهج التعليم.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن اللجنة المشكلة بين وزارات الإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، والاتصالات قامت بدراسة العروض المقدمة من الشركات فى ضوء الأهمية الكبرى التى يحتلها ملف توطين الصناعة فى مصر وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية فى التصنيع.

Advertisements

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى إمكانية أن يكون التصنيع فى مصر مركزاً للشركة التى ستقوم بذلك لتوزيع منتجاتها فى دول المنطقة خاصة أفريقيا، بخلاف ما سيتم استخدامه محلياً، سواء فى التعليم الثانوى أو المستخدمين العاديين.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فى ضوء التكليف الرئاسى لوزارة الاتصالات بتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات بقيمة مضافة لا تقل عن 50%، وفى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، فقد قامت الوزارة بالمشاركة فى تكوين فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتم وضع قائمة بالأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محلياً وتحديد منهجية العمل، وتم تحديد الأدوار الرئيسية للحكومة والمستثمر الأجنبى والجهات الصناعية المحلية، وتم إعداد خطة العمل ومدتها من 3-5 سنوات، وجارى التفاوض مع الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض المقدمة.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشركة التى سيتم اختيارها ستقوم بضخ استثماراتها فى مصر وسيتم تجميع وتركيب سطحى، وتجميع شاشة، وغطاء وشواحن وتجميع بطارية وتعبئة، مشيراً إلى أن عملية تصنيع التابلت فى مصر ستسهم فى نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، وستوفر فرص عمل جديدة.

وفى ختام الاجتماع اتفق الوزراء على عقد اجتماع فى بداية الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل هذا الملف، قبل حسم اختيار الشركة التى ستتولى التنفيذ.