5 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح، والمنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة، تحت عنوان: ” شهادة النبى (صلى الله عليه وسلم لأصحابه)، وبيان فضلهم، والدروس المستفادة من ذلك.
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / حسام محمود بيومي.
الشيخ / عمرو محمد عبد الغفار الكمار.
الشيخ / عزت أحمد إبراهيم.
الشيخ / السيد محمد إبراهيم.
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة بنى مزار)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد على أحمد عبد الحليم.
الشيخ / عبد الحميد رضوان عبد الحميد.
الشيخ / محمد شحاتة عباس.
الشيخ / ربيع عبد المحسن محمد.
الشيخ / محمد أحمد عبد الرحمن.
الشيخ / محمد عمر عبد الجليل.
الشيخ / مصطفى صلاح زكي.
الشيخ / أحمد زيدان عبد الله.
الشيخ / محمد فايز ثابت.
الشيخ / محمد حمدى عقل.
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادى النطرون)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / حمدى محمد فتح الله.
الشيخ / عبد الرازق إبراهيم.
الشيخ / محمد مسعد جرابيع.
الشيخ / محمد رجب السيد.
الشيخ / محمد على حسين الطباخ.
القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (19 / 6 / 2019م)، إلى السبت (6 / 7 / 2019م)، بـ (منطقة حلايب )، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ بكرى منصور بكري.
الشيخ/ خالد أحمد عبد الحكيم.
الشيخ/ أحمد شحاتة أحمد عبد العال.
الشيخ/ شحاتة عبد العال عبد الله.
الشيخ/ عبد الفتاح محمد محمد على الشبل.
القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (19 / 6 / 2019م)، إلى السبت (6 / 7 / 2019م)، بـ (منطقة شلاتين وأبى رماد )، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ أحمد السيد حسانين.
الشيخ/ أشرف حمدى السيد.
الشيخ/ إبراهيم محمود إبراهيم مسعود.
الشيخ/ هانى أحمد محمد يوسف.
الشيخ/ إسماعيل حسن إسماعيل الجربة.
فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية كريمة من معالى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة.
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