الخليج 365: نجوم أفريقيا على أرض مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: بدء وصول المنتخبات للمشاركة فى أمم أفريقيا 2019، كذلك متابعة خاصة لاستقبال حافل لبعثة نيجيريا فى الإسماعيلية، واستاد السويس يتزين لاستقبال منافسات البطولة. واقرأ أيضا.. إشادة واسعة من منتخبات تونس ومالى وأنجولا وموريتانيا بجودة الملاعب والفنادق وغرف الملابس إشادة واسعة من منتخبات تونس ومالى وأنجولا وموريتانيا بجودة الملاعب والفنادق وغرف الملابس المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية بطولة عالمية على الأراضى المصرية.. السيسى يجتمع بمدبولى و 5 مسؤولين لبحث استعدادات استضافة «كان »2019 .. ويوجه بتوفير جميع الإمكانيات بطولة عالمية على الأراضى المصرية.. السيسى يجتمع بمدبولى و 5 مسؤولين لبحث استعدادات استضافة «كان »2019 .. ويوجه بتوفير جميع الإمكانيات الرئيس يستعرض منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر وتجهيزات حفلى الافتتاح والختام الرضا سيد الموقف فى «الاقتصاد والإحصاء».. التعليم: 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر ورقة «الاقتصاد» بالثانوية العامة الرضا سيد الموقف فى «الاقتصاد والإحصاء».. التعليم: 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر ورقة «الاقتصاد» بالثانوية العامة مترو مصر الجديدة يستقبل 150 ألف راكب السبت.. انطلاق 3 محطات و«هليوبوليس» خلال سبتمبر.. ولا زيادة فى أسعار التذاكر Advertisements بتهمة فساد الذمة المالية.. غالى و32 قيادة إخوانية أمام «الكسب غير المشروع» بتهمة فساد الذمة المالية.. غالى و32 قيادة إخوانية أمام «الكسب غير المشروع» 1800 منظمة للتحريض ضد العرب.. «تميم» يستعين بمئات المرتزقة لتجميل صورته «الدولة بتستثمر.. والمواطن المستفيد».. %32 من الاستثمارات الحكومية لقطاعى العقارات والصناعات التحويلية «الدولة بتستثمر.. والمواطن المستفيد».. %32 من الاستثمارات الحكومية لقطاعى العقارات والصناعات التحويلية إحالة شركة حشرات شهيرة للنيابة بسبب رسائل الهواتف المزعجة «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية الانتهاء من معايير تسجيل المنشآت الطبية وضوابط الصيدليات والعيادات مطلع يوليو "مميش": قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل "مميش": قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل



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