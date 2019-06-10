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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365"سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.
ويقدم ”الخليج 365” فى عدد اليوم المراجعة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية بأسئلة تغطى جميع أجزاء المنهج، مع نماذج إجابات مبسطة لنخبة من أفضل أساتذة المواد.
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