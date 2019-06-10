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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة، التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال فاعليات المنتدى الأول لمكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ، الذى سيتم عقده على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بهدف نقل خبرات وتجارب مصر فى مجال مكافحة الفساد بكافة صوره إلى الدول الأفريقية .
وتشارك فى المنتدى عدد كبير من الدول الأفريقية أبرزها أنجولا، وبنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندى، والكاميرون، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، وغينيا الاستوائية واثيوبيا، وجنوب افريقيا، وساو تومى وبرينسيبى، والجابون، وغانا، وغينيا بيساو، وساحل العاج، ليسوتو، ليبيريا، ومدغشقر ، ومالى، وموريشيوس، وموزمبيق، ونامبيا، والنيجر، السنغال، السودان ، وتونس، وزامبيا، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، واريتريا، واغندا، وتنزانيا، وزامبيا.
وتحل دول الأمارات والأردن والكويت والسعودية ضيوفا على المنتدى للمشاركة فى فاعلياته.
ويقوم على تنظيم المنتدى كل من هيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والعدل والخارجية، والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع.
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