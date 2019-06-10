كشف لغز سرقة خزينة من مكتب مستخلص جمركي بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، لغز سرقة خزينة من داخل مكتب مستخلص جمركي، وبها "مبلغ 35 ألف دولار، بعض الأوراق"، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

تلقى قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس، بلاغًا من "مستخلص جمركي ببور توفيق" باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتبه، وبها (مبلغ 35 ألف دولار، بعض الأوراق والمستندات، دفتر شيكات).

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالسويس، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وهو (عاطل، 29 سنة، له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مبلغ (32 ألف دولار-12800 جنيه-دفتر شيكات وبعض المستندات -هاتفي محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.