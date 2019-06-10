لخلافات سابقة.. مقتل شاب في مشاجرة مع 3 أشخاص بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة السلام، بسرعة ضبط 3 متهمين، على خلفية مقتل شاب أثناء تشاجره معهم بسبب خلافات سابقة بينهم. وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلًا، وبانتقال رجال المباحث القسم والفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات. ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وجار ضبطهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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