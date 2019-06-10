وفد من شباب أفريقيا يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
زار وفد يمثل عدداً من شباب دول الاتحاد الإفريقي، مدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف عن قرب علي إمكانياتها التكنولوجية والعلمية وماتضمه من استديوهات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.
يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التي أطلقت منحة الزعيم جمال عبدالناصر للقيادة الإفريقية لتأهيل الشباب الإفريقي للعمل القيادي، وذلك بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وسعيها إلى تعزيز دور الشباب الإفريقي عن طريق تقديم جميع أشكال الدعم وتشجيع الأنشطة التثقيفية والتعليمية بين أوساط الشباب الأفريقي.
ونظم الوفد، جولة شملت مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة واستديو الصوت الدولبي أتموس وكذلك استديوهات قناتي "المحور"و"صدى البلد".
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