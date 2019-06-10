مجلس النواب يستعرض عددًا من البيانات العاجلة بشأن مشكلات المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وقدمت النائبة آمال طرابية، بيان عاجل تطالب فيه بضرورة تفعيل الرقابة على دور رعاية الأيتام في محافظة الدقهلية، وطالبت بتفعيل دور مديرية التضامن بالمحافظة تجاه تلك الدور.

وطالب النائب النائب مهدي العمدة، في بيان عاجل مجلس الوزراء بضرورة استكمال أعمال إنشاء مستشفي سيدي براني، مؤكدا أن الإنشاءات في المستشفي متوقفة، كما طالب بتوفير التجهيزات الأطقم الطبية الخاصة بمستشفي السلوم.

وقال "العمدة" في بيانه إن المستشفي العام بمطروح يحتاج مستلزمات طبية بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية في عدد من التخصصات، لافتا إلي أن محافظة مطروح تستقبل في فصل الصيف نحو 5 ملايين زائر.

وقدم النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، بيانا عاجلا، طالب فيه بمراجعة نظام التعاقد لمدة شهرين فقط للمعلمين خلال المسابقة الأخيرة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد مع المعلمين لسد العجز، وذلك في دور الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وقال: إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مسابقة في العام الماضي وتقدم حوالي 600 ألف معلم، تم قبول 36 ألف معلم منهم، وتم التعاقد معهم لمدة شهرين في ظاهرة جديدة علي المجتمع، وبذل المعلمين جهودا كبيرة من أجل الالتحاق وتجهيز الأوراق ليفاجأوا بأن يتم فصلهم من أجل التقدم في مسابقة جديدة في يوليو المقبل.

وقدم النائب عمر مصيلحي، بيانا عاجلا طالب فيه بتفعيل لائحة قانون ذوي الإعاقة وطالب وزارتي التضامن والصحة بضرورة تنفيذ كافه الاشتراطات التي صدرت في اللائحة الخاصة بقانون ذوي الإعاقة.

أما النائب حسن خليل فوجه بيانه لوزير النقل بشأن الطريق الصحراوي الغربي "إدفو- أسوان" الذي يعج بالعديد من الحوادث، وطالب الوزير ورئيس مجلس الوزراء بإزدواج الطريق خاصة مع تعدد المشروعات في المحافظة.

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فيما طالبت النائبة مي محمود، في بيانها وزيرة الصحة بسرعة افتتاح مستشفى العجمي النموذجي حيث أنها جاهزة للافتتاح من نوفمبر 2018 وحتى الآن لم تقم الوزيرة بافتتاحها، وهي المستشفي الوحيدة المتواجدة بتلك المنطقة ولديها عدد الحضانات يغطي احتياجات المحافظة بالكامل، مطالبه وزيرة الصحة بسرعة افتتاحها تيسيرا على المواطنين.

وطالب النائب أحمد الضوي، بمراجعة قرار محافظة البحر الأحمر بشأن نقل موقف الميكروباصات بمدينة الغردقة لآخر شارع المصالح، والذي يعتبر خارج المنطقة الحيوية لمعظم فئات المواطنين، مما يكلفهم أعباء إضافية.

وطالب النائب سعيد حساسين بضرورة توفير مستشفي لأهالي مركز كرداسة والذي يضم نحو مليون مواطن، كما طالب النائب أحمد بدوي، في بيانه العاجل بضرورة الإسراع في افتتاح مستشفى قها المركزي.

واشتكى النائب رزق راغب، في بيان عاجل من عدم وجود مستلزمات طبية بمستشفي العامرية العام غرب الإسكندرية، وطالب وزارتي الصحة والتعليم العالي بالاهتمام بالمستشفي، خاصة أنها على الطريق الصحراوي.

ودعا النائب بدير عبدالعزيز، في بيان عاجل بالسماح للطلبة المصريين في السودان الشقيق بالعودة والدراسة في الكليات المماثلة حيث يرغب البعض منهم في العودة وأن يسمح لهم وزير التعليم العالي بالعودة.

وقدم النائب أسامة شرشر، بيانا عاجلا طالب فيه بضرورة العمل على إنهاء مشكلة مقلب القمامة في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك حرصا على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

أما النائبة عبير الخولي فقد وجهت بيانها العاجل لوزير الأوقاف بشأن 10 أفدنة بقرية الناصرية بالفيوم، يتم تأجيرها بمبالغ زهيد، مطالبة بضرورة مراجعة اجراءات تأجير تلك المساحة.

وطالب النائب عمرو أبو اليزيد، بضرورة العمل على تطوير المنظومة الصحية في مستشفي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن الأهالي يعانون كثيرا من سوء الخدمة ولابد من حل جذري تجاه هذه الأزمة حرصا علي صحة المواطنين.