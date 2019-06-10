رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل فريق مبادرة "مش قصتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، الإثنين، عددًا من طلاب كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أصحاب فكرة مبادرة "مش قصتك" وهي حملة توعوية جرى إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل بعض السلوكيات المجتمعية السلبية الخاصة بتدخل الأفراد في شؤون الآخرين.

وتستهدف الحملة، تعديل السلوكات المجتمعية السلبية مثل إصدار الأفراد أحكام ضد الآخرين دون معرفة مسبقة بالأسباب والدوافع عن طريق رصد قصص وحكايات ومواقف شخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على رأي الأفراد في هذه المواقف والقصص بهدف التصدي لهذه السلوكيات ومحاولة التخلص منها.

وأعربت مرسي عن إعجابها الشديد بفكرة المبادرة التي تسعى إلى تغيير النظرة المجتمعية الخاطئة تجاه بعض القضايا والقيام بإصدار أحكام مسبقة وغير منصفة تجاه الأفراد وعلى وجه خاص الفتيات والسيدات، متوقعة نجاح الحملة في حالة استمرارها وتحقيق الهدف المنشود منها.

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وأكدت مرسي، تبني المجلس القومي للمرأة للمبادرة، مطالبةً فريق العمل التعاون مع المجلس في تناول القضايا الخاصة بالمرأة والتي تعيق نجاحها وتحقيق أحلامها، وإتاحة مساحة واسعة لها من خلال المبادرة لمناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء عليها والعمل على تغيرها مثل نظرة المجتمع لممارسة الفتيات والسيدات لأنواع معينة من الرياضات أو الأعمال والتي تم اقتصار ممارستها على الرجال لفترة طويلة.

واقترحت مرسي، بعض الأفكار التي تخدم المبادرة وتساعد على انتشارها وتحقيق الهدف المنشود منها، والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من جميع الفئات العمرية والطبقات المجتمعية .

وأكد فريق العمل أن المبادرة استعانت بإعلانات في التليفزيون والراديو، بجانب إعلانات في الشارع لتوعية المواطنين ضمن مساعي استمرارها بعد انتهاء مشروع تخرجهم، لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع

ويضم فريق الطلاب كل من: ندى خير الله، نادين إسكندر، دنا لاشين، خالد صلاح الدين، عاليه الانبابي، رنا عبد اللطيف،زينة منصور .