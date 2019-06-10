أخبار مصر | انتفاضة اللجان النوعية بالبرلمان.. الموافقة على 4 مشروعات قوانين وفرض غرامة مالية على شركة محمول (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتفاضة اللجان النوعية بالبرلمان.. الموافقة على 4 مشروعات قوانين وفرض غرامة مالية على شركة محمول (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين العديد من الاجتماعات لمناقشة أهم القضايا المُثارة بالرأي العام بالإضافة إلى مناقشة بنود مشروعات القوانين المُحالة إليها، وخرجت عنها مجموعة من القرارات أهمها غرامة مالية كبيرة على شركة محمول لسقوط شبكتها في العيد وكذلك الموافقة على تعديل قانون الاستثمار.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء في اجتماعات اللجان النوعية على النحو التالي:

الموافقة على موازنة "البرلمان" للعام المالي الجديد بزيادة 151 مليون جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، على موازنة البرلمان للعام المالي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ بمبلغ مليار و٥٥١ مليون جنيه مقابل مليار و٤٠٠ مليون جنيه في العام المالي الجاري.

فرض غرامة مالية كبيرة على شركة محمول

وفجر الدكتور حسام عبدالمولي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث أكد أن الجهاز سيفرض غرامة مالية كبيرة لأول مرة على إحدى شركات الاتصالات التي تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضدها بسبب سقوط الشبكة الخاصة بها قبل عيد الفطر.

وأضاف عبد المولى، أن الجهاز استعان بخبراء دوليين لقياس الجودة الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المختلفة، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن التقرير الخاص بها، الشهر المقبل تمهيدا لتوقيع الجزاءات على الشركات المخالفة.

الموافقة على تعديل قانون الاستثمار

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديل جديد لقانون الاستثمار المُقدّم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين.

ونص مشروع التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.

مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

كما عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، اجتماعها، لمناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.

Advertisements

وقال والي، إن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مأجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

خطب الجمعة تترجم لـ16 لغة.. ونترجم معاني القرآن لإمداد المكتبات الإفريقية

وأكد وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة خطة الوزارة في دعم التواصل المصري الأفريقي ومبادرة التسامح الدينى، بمشاركة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على مخاطبة إفريقيا بعدة لغات منها السواحلية والهاوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، فى إطار خطة تعزيز التوجة المصرى فى أفريقيا.

وقال الوزير، إن خطب الجمعة تترجم إلى 16 لغة مختلفة ونترجم معاني القرآن الكريم لإمداد المكتبات الإفريقية بها ونعكف على ترجمته إلى لغة الهاوسا، مُشيرًا إلى أن علماء الأزهر مقدرون في إفريقيا مما يؤكد قوة الأرضية المصرية في القارة، مُذكرًا أن معظم الأفارقة يبحثون عن السلام ويرفضون العدوان ولم يثبت طمعهم في ثروات الغير وحريصون على التعاون المشترك مع الآخرين وتحقيق العدالة، مؤكدًا أن الوزارة توفد 99 إماما لإفريقيا بينهم 25 إمامًا مقيما بصفة دائمة فى دول القارة، وأن الوزارة تنشىء مركزًا إسلاميًا به 12 موفدا من الأوقاف فى تنزانيا مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجى الأزهر الشريف.

الموافقة على الاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية

ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى خلال اجتماعها، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية والذي يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

الموافقة على قانون نقابة المهن التعليمية

كما أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب سامي هاشم عن موافقة الوزارة على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطًا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي من حيث المبدأ.

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية، وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعي التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

الموافقة على تعديل قانون الثروة المعدنية

ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فوزى فتى خلال اجتماعها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014.

الموافقة على قانون المنظمات النقابية العمالية من حيث المبدأ

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي عدلته الحكومة استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية من حيث المبدأ.