أخبار مصر | وزارة الخارجية تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأشيرة الإليكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأشيرة الإليكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ضوء حرص الحكومة المصرية على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار، فقد قام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية. وتقوم وزارة الخارجية حالياً بالمتابعة مع الجهات المعنية من أجل الاتفاق على الإطار التنفيذي والجدول الزمنى الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع التأشيرة الإلكترونية.

وفيما يلي أبرز الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية:

1. إطلاق بوابة التأشيرة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي www.visa2egypt.gov.eg بالتعاون بين وزارة الخارجية وكل من وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

2. تفعيل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية، والتي شملت 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة اضطرارية بموانئ الوصول المصرية.

3. تنظيم عرض عملي للتعريف بنظام التأشيرة الإلكترونية لسفارات الدول الـ46 بمقر وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4. الإعداد حالياً لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية أخر هذا العام، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية بالخارج.

5. وفى هذا الإطار، تقوم وزارة الخارجية حالياً بالتنسيق الفني مع كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل المرحلة الثانية.

وأضاف بيان الخارجية، أنه يمكن حالياً للسادة راغبي السفر إلى جمهورية مصر العربية، من مواطني عدد من الدول، الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونيًا عبر الموقع التالي : www.visa2egypt.gov.eg الذي يتيح خدماته عبر 8 لغات مختلفة، علمًا بأن:

- التأشيرة الإلكترونية هي وثيقة رسمية تسمح بالدخول إلى مصر.

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- التأشيرة الإلكترونية هي بديل للتأشيرات الصادرة في موانئ الدخول (التأشيرات الاضطرارية).

- يحصل المتقدم على التأشيرة الإلكترونية بعد إدخال المعلومات المطلوبة وسداد قيمة الخدمة عن طريق بطاقة الائتمان CREDIT CARD أو بطاقة الخصمDEBIT CARD .

- بعد إتمام عملية السداد، يتم إرسال رابط لتحميل التأشيرة الإلكترونية وإرسالها للمتقدم، والتي يتم طباعتها ثم تقديمها لموظفي الجوازات في موانئ الدخول بعد التحقق من التأشيرة الإلكترونية على النظام.

- يحتفظ موظفو الجوازات في موانئ الدخول بحق رفض الدخول إلى مصر لحامل التأشيرة الإلكترونية دون إبداء الأسباب.

- من المهم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر إلى مصر بمدة كافية وبما لا يقل عن 7 أيام عمل.

- في حالة ورود شكاوى بخصوص E-Visa ، يمكن إرسال الشكوى عبر الرابط التالي:https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/ContactUs

يتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية لمصر على مراحل، وذلك على النحو التالى:

1- تم في المرحلة الأولى والمفعلة حاليًا السماح بالتقديم على التأشيرة الإلكترونية لمواطني 46 جنسية (مرفق) ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من موانئ الوصول (On Arrival Visa)، حيث يقدم موقع التأشيرة الإلكترونية خدمة إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط ، وذلك لحاملي جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دولاراً أمريكياً لسفرة واحدة، و60 دولاراً أمريكياً لعدة سفرات، وعلما بأن رسوم إصدار التأشيرة لا تسترد في حالة الرفض.

2- ستسمح المرحلة الثانية باستخدام المنظومة من قبل مواطني الدول التي تحتاج إلى تأشيرات دخول مسبقة، وهي المرحلة التي سيبدأ تنفيذها بالتطبيق على عدد 12 بعثة بداية من أواخر هذا العام.

3- سيتم تعميم نظام التأشيرة الإلكترونية تدريجياً على كافة بعثات جمهورية مصر العربية بالخارج.