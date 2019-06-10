أخبار مصر | السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطط وبرامج عمل الحكومة، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن آخر مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

ووجه الرئيس بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجه سيادته بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع، الموقف بشأن عدد من مشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها في بعض محافظات الجمهورية، فضلاً تطورات تنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستعدادات الجارية في هذا الإطار، كما استعرض أيضاً مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والتي أوضحت أن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطورا ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019.