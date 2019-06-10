أخبار مصر | فرانسيس أتولي: "عمال مصر" من الاتحادات العمالية الإفريقية الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانسيس أتولي: "عمال مصر" من الاتحادات العمالية الإفريقية الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى الاجتماع التحضيري لمنظمة العمل الدولية بجنيف، قال رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية فرانسيس أتولى، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعد من الاتحادات العمالية الإفريقية الكبرى، وكان له دورا كبيرا فى المرحلة السابقة وسيظل هذا الاتحاد قوى، ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية ستقف مع مصر فى كل مواقفها باعتبارها إحدى الدول الكبرى والتي لها دور متميز إفريقيا.

ويقول النائب محمد وهب الله رئيس الوفد العمالي المصري المشارك فى إعمال الدورة العادية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية والمقام حاليا بمدينة المؤتمرات بسويسرا، نشكر رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية على تأييده ودعمه لمواقف مصر الثابتة، وان المنظمة الإفريقية أصبح لها قوى نقابية متميزة، ويجب ان نتحد جميعا وان تقف المنظمة مع الدول التى وضعت على قائمة الملاحظات ومن أهمها مصر وإثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية وخاصة ان مصر تطبق الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالنقابات العمالية وحق التنظيم بحرية كاملة.

ولفت وهب الله إلى انه تم أعداد قانون جديد للنقابات فى مصر وانتخابات لدورة نقابية جديدة أسفرت عن نجاح عدد كبير من الشباب والمرأة، مؤكدًا علي تأيده لرئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

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وأعلن رئيس وفد العمال المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية اتخذت قرارا بضرورة الوقوف مع مصر حال مناقشة حالتها فى المؤتمر والتضامن معها بكل قوة.

وأشار وهب الله إلى اجتماع المجموعة العربية بالأمس والذي القي خلاله فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمته، التي أعلن خلالها بان الدول العربية تحيي مصر حكومة وشعبا وتقدر دورها والوقوف معها، ودعمها أمر حتمي وضروري.

ومن جانبه أيد الاتحاد العالمى للنقابات موقف مصر تجاه ما يحدث من إجراءات وضعها على قائمة الملاحظات وان الجميع متضامن معها اذا تم مناقشة حالتها خلال أعمال المؤتمر.