أخبار مصر | عاجل.. توجيه هام لـ"السيسي" بشأن بطولة أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توجيه هام لـ"السيسي" بشأن بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الرئيس وجّه بتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح البطولة وخروجها على النحو الأمثل، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية، وتحظى بمتابعة دولية واسعة، لتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.