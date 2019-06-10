أخبار مصر | "النقل" للعاملين بورش أبو راضي: ربط الحوافز بالإنتاج وتوفير قطع الغيار الأصلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" للعاملين بورش أبو راضي: ربط الحوافز بالإنتاج وتوفير قطع الغيار الأصلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة النقل، عاملي ورش كوم أبو راضي، بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى من الجودة بالإضافة إلى زيادة متوسط الإنتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع أنواعها والبالغ ١٢٥ عربة شهريا.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، موافاتها بتقرير عمل لجنة تقييم الحوافز التي وجهت بها خلال زيارة الوزير الأخيرة للورش، والتي ستضم أقدم عامل من الورشة وأحد المهندسيين والقانونيين من الورشة والتي ستربط ما يحصل عليه العامل من حافز بالإنتاج مع عدم المساس بمرتب العامل الذي هو حق أصيل له ولا يمكن المساس به وكذلك موافاتها بتقرير اللجنة الأخرى التي وجه بها والخاصة عمليات شراء قطع الغيار والتي تتضمن محاسبين ومتخصصين من الورشة على أن تكون قطع الغيار أصلية؛ للمحافظة على الأسطول الحالي للسكة الحديد.

وقالت إن القطارات والعربات الجديدة التي التي تم التعاقد عليها سيتم توفير قطع الغيار الأصلية من الشركات المصنع لها والقيام بتركيب قطع الغيار تحت إشراف خبراء من هذه المصانع الأجنبية وبايدي العمالة المصرية التي سيتم نقل التكنولوجيا إليهم.

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وأعلنت أنه سيتم العمل على تحسين الخدمة الطبية للعاملين بالسكك الحديدية من خلال التطوير المستمر للمركز الطبي لهيئة سكك حديد مصر وتقديم خدمة على أعلى مستوى وحيث تم تغيير بعض القيادات في مجلس إدارة المستشفى بهدف تقديم خدمة أكثر تميزا للعاملين بالسكة الحديد وأيضا استقبال المرضى من المواطنين غير العامليين في السكة الحديد؛ لزيادة دخل المركز الطبي.

ووجهت الوزارة بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات، بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أب ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

وتفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، ورش كوم أبو راضي ببني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات الركاب الدرجة الاولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، بالإضافة إلى عمليات التطوير الشامل للعربات.

وتابع "الوزير" أعمال التطوير الشامل لعدد ٦٠ عربة إسباني (درجة أولى وثانية) مكيفة وأعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة كما تفقد أقسام الورش المختلفة.