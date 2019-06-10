مصر | النيابة ترسل عينات من لحوم ودواجن فاسدة مضبوطة في البساتين للمعمل الجنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة ترسل عينات من لحوم ودواجن فاسدة مضبوطة في البساتين للمعمل الجنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة البساتين إرسال عينة من 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة مجهولة المصدر، عثر عليها داخل ثلاجة غير مرخصة، للمعمل الجنائي لإعداد تقرير بحالتها.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 300 كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبده، مفروم لحوم، دهون حيوانية"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.