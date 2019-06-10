مصر | بقصد "التعاطي".. سقوط عاطل بحوزته كمية من "الفودو" بشبرا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقصد "التعاطي".. سقوط عاطل بحوزته كمية من "الفودو" بشبرا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم وائل عبد العزيز رئيس مباحث قسم شبرا أول، أنه أثناء تفقد الدورية الأمنية التابعة لدائرة قسم شبرا لعدد من الشوارع التابعة لدائرة القسم، حيث قام أشتبه ضباط الدورية، في أحد الأشخاص لظهور الإرتباك عليه أثناء رؤيته للدورية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو، وتم اقتياده إلى القسم.



وبمناقشة المتهم ومواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطي، وأنه حال رؤيته للدورية الأمنية عقد النية على الهروب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.