مصر | تفاصيل حكم "النقض" بتأييد المؤبد والمشدد والسجن للمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حكم "النقض" بتأييد المؤبد والمشدد والسجن للمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 309 متهمين بأحداث مسجد الفتح وتأييد الأحكام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إيهاب عبدالمطلب وعضوية المستشارين نجاح موسى وحازم بدوي ووليد حمزة وهاني المليجي وسكرتارية أشرف محمود وحسام الدين أحمد ومحمد اسامه زيادة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد و17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وبمعاقبة 54 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعى رمسيس والجلاء وتجمهروا فى ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.