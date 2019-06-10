مصر | "منعته من رؤية أبنائه فطعنها في رقبتها".. النيابة تستعلم عن حالة سيدة البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منعته من رؤية أبنائه فطعنها في رقبتها".. النيابة تستعلم عن حالة سيدة البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كما طالبت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقولهم في الواقعة. كما طالبت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقولهم في الواقعة. وتعود التفاصيل عندما تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول "م.ن"، 37 سنة، ومقيمة بمنطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم، مصابة بجرح قطعي في الرقبة.

استعلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن حالة سيدة طعنها زوجها بسبب خلافات عائلية حول رؤية الأطفال، وإعداد تقرير حول ظروف الواقعة، وأسبابها والوقوف على ملابساتها.



وعلى الفور الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن نشوب مشادة كلامية بينها وبين طليقها، بسبب منعه من رؤية أبنائه، وتطور الأمر، وقام بالاعتداء عليها، بسلاح أبيض، محدثا إصابتها البالغة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.