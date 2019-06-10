مصر | بـ"سيارة ملاكي" و"60 ألف جنيه".. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 60 طربة حشيش بشبرا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"سيارة ملاكي" و"60 ألف جنيه".. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 60 طربة حشيش بشبرا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شبرا برئاسة المقدم وائل عبد العزيز رئيس مباحث القسم،تفيد قيام "ل.م" بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام عدة أماكن لممارسة نشاطة الإجرامي، وعلى الفور تم إعداد الأكمنه المتحركة والثابتة، وتمكنت قوات القسم من القاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات. وبمواجهته اعترف بحيازته للكميات الضبوطة بهدف الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تمكنت مباحث القاهرة بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات والأمن العام، من إلقاء القبض على تاجر للمواد المخدرة أثناء استقلاله سيارة ملاكي، بدائرة قسم أول شبرا مصر، وبتفتيشه عثر بحوزتهم على 60 طربة حشيش بوزن 67 كيلو جرام، ومبلغ مالي 60 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.