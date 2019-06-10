مصر | بـ"السم" و"حبل الغسيل".. اعترافات مرعبة لقاتل والده بمساعدة أمه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"السم" و"حبل الغسيل".. اعترافات مرعبة لقاتل والده بمساعدة أمه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة البساتين، تفاصيل جديدة في واقعة قتل عاطل على يد زوجته ونجله خنقا.

واعترف نجل المتهم أمام النيابة، بقتل والده بمساعدة والدته بسبب خلافات مالية بينهم وعدم الإنفاق عليه وعلى أشقائه الأصغر، وأن المجني عليه كان دائم على ضربه وأخذ نقوده ليتعاطى المخدرات.

وقالت الزوجة أمام النيابة، إنها قامت بالتخلص من زوجها بسبب عدم عمله وكونه عاطلًا، مضيفة: "كان بيخليني أنا وابنه نصرف عليه"، وأنها قامت بأكثر من عمل في أعمال مختلفة للحصول على نقود للإنفاق على أبنائها، ويوم الواقعة قامت بإعداد كوب شاي له ووضعت مهدئا وقامت بخنقه بحبل غسيل بمساعده نجلها.

وامرت النيابه بايداع طفلين المتهمه وهما بنتين "م. ا"، "ش. ا" 6 سنوات و5 سنوات في إحدى دور الرعاية لعدم موافقه استلام أهل كل من الزوجه والزوج " المجني عليه" لاستلامهما.

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وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة البساتين، من إحدى السيدات لها معلومات جنائية وشقيق زوجها، بوفاة زوجها 58 سنة وإتهام شقيق زوجها لها بالتسبب فى وفاته لخلافات الزوجية.

وبتكثيف التحريات تبين وجود خلافات أسرية دائمة بين الزوجة وزوجها المتوفى، وأنها وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجلها.

حرر محضر بالراقعه واخطرت النيابه التي امرت بخبسهم 4 ايام وتم التجديد 15 يوم