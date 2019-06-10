شكرا لقرائتكم خبر عن برواتب لا تُنافس.. «الصحة» توقّع عقود 100 طبيب وصيدلي وممرض بـ «التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الاثنين، بديوان عام محافظة بورسعيد عقود تعيين ١٠٠ طبيب وصيدلي وممرض أول دفعة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وقالت الوزيرة إن المراحل النهائية لدخول المنظومة للخدمة بدأت معها مرحلة الجد.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة لبورسعيد لليوم الثاني على التوالي، حيث عقدت واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاً بمقر هيئة التأمين الصحي الشامل لاستعراض آخر المستجدات والتجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة.

وشددت الدكتورة هالة زايد على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات الصحية التي تم استلامها والبالغ عددها 26 وحدة طب أسرة، كما أكدت على سرعة الانتهاء من ٩ وحدات جاري الإنتهاء منها وفقاً لأعلى معايير الجودة، وأوضحت الوزيرة أن نسب الإنجاز في هذه الوحدات وصلت إلى 95%، وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي وحدات طب الأسرة الـ35 ستكون جاهزة لبدء تطبيق المنظومة الجديدة في المواعيد المحددة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بسرعة استكمال كافة الإجراءات للفرق الطبية التي تم اختيارها للعمل بالمنظومة الجديدة، لبدء التعاقد معهم منتصف الشهر الجاري، موضحةً أن جميع الفرق الطبية ستتقاضي مبالغ مالية تضاهي ما يحصل عليه العاملون في أفضل مستشفيات القطاع الخاص.

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وأشادت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمعدلات التنفيذ للتجهيزات الجارية بجميع وحدات طب الأسرة، والمستشفيات، ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد.

كما تناول الاجتماع خطة تطبيق «الميكنة»، سواء للوحدات أو المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط التدريبية للفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الجديد، وخاصةً التدريب على رأس العمل.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مركز جراحات قلب الأطفال «مجدي يعقوب» بمستشفي النصر التخصصي للأطفال، رافقها خلال الزيارة الدكتور وائل عبدالعال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والدكتور أحمد طارق استشاري جراحة قلب والمشرف على وحدة مجدي يعقوب الجديدة بمستشفي النصر.

وتفقدت الوزيرة أقسام العمليات والرعاية المركزة، والمعجل الخطي، والمعامل، وقسم الأشعة، والغرف الداخلية.

وأكدت وزيرة الصحة على توزيع الخدمات داخل المركز وفقا للمعايير الفنية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بمؤسسة مجدى يعقوب لإختيار وتدريب القوى البشرية والأطقم الطبية المقرر التعاقد معهم بالمركز الجديد لمجدي يعقوب بمستشفى النصر.

كما عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، وعددا من القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك لمراجعة استكمال القوى البشرية بالمنظومة الجديدة، كما قامت وزيرة الصحة بتفقد مستشفى الرمد التخصصي بصحبة فريق من استشاري جراحة وعلاج العيون بالوزارة لمراجعة أقسام المستشفى وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات.