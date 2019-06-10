شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نصري بعد تعرضه لحملة ترهيب إخوانية بجنيف: أحتفظ بحقي في الرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الأنسان بجنيف، إنه يتعرض لحملة تخويف وترهيب يقوم بها بعض النشطاء الحقوقيين المتواجدين في جنيف، معتبرا أن هذه المحاولات لن تنجح في ترهيبه وأنه مستمر في عمله واثق تماما من نزاهة جهات التحقيق السويسرية والقضاء السويسري.

وأعرب نصري، في تصريحات صحفية، عن اندهاشه من الموقف المعادي الذي يتخذه البعض لحقه في حرية الرأي والتعبير وهو ما يكفله القانون له وهو حق أصيل لكل ناشط أن يعبر عن وجهة نظرة بحرية كاملة وهي محاولة واضحة لاستهداف وتكميم افواه من ينتقدون جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

وانتقد نصري ما وصفه بقيام بعض النشطاء الحقوقيين المؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان بمحاولة معاقبته على رأي أو نقد قام بتوجيهه لمؤسسات وليس لأشخاص معترضا عن آلية عملها والتي تخالف المعايير الدولية المتعارف عليها وهدفها تسيس قضايا حقوق الإنسان.

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وتساءل نصري: «كيف يدعى أحدهم حماية حقوق الانسان وهو يحاول تخويفي وتكميم صوتي أمام المجتمع الدولي لمجرد أنني اختلفت معه في وجهات النظر والرأي»، معتبرا أنها سابقة لم تحدث من قبل أن يلجأ ناشط حقوقي للقضاء لمقاضاة ناشط حقوقي يختلف معه في الرأي في قضية في الأساس هي قضية حقوقية وليست شخصية أو سياسية.

وشدد أنه مستمر في الرد وتفنيد التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر ودول المنطقة وخاصة دول الصراع والصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي قامت بتسيس ملف حقوق الإنسان بشكل واضح بهدف تقديم الصورة الحقيقة للمجتمع الدولي وتوضيح آلية عمل هذه المنظمات، وأيضا الكشف عن الدول التي الداعمة للإرهاب.

وقال نصري: «لا يوجد أي ثأر شخصي مع أي شخص على العكس تماما الخلاف هو مهني بحت وأنه ينأي بنفسه تماما من تحويل الخلاف المهني إلى خلاف مع أشخاص يفقده الحيادية والنزاهة والتي هي أحد أهم أسس العمل الحقوقي»، مضيفا: «دائما في عملي أتجنب الإعلان عن رأيي الشخصي في القضايا الحقوقية لأنه يفقدني جزء كبير من مصداقيتي كناشط حقوقي ملتزم بالمعايير الدولية للعمل الحقوقي ليس دوره الدفاع عن دولة بعينها».

يذكر أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام بتحريك دعوتين قضائيتين ضد نصري أمام القضاء السويسري، أحداها منظمة غير حكومية مقرها في جنيف تعرف باسم جمعية ‏العدالة لمصر وتقدم بالدعوة شخص يدعي صلاح الدبوبي وهو مسؤول ‏المنظمة بجنيف واتهم نصري بتشويه سمعة المنظمة التي ‏نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في شهر مارس تحت اسم ‏المجلس الثوري المصري وهو كيان إخواني تم اطلاقة في اسطنبول ‏لمهاجمة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013.‏ ‏