شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار «فيزا» الشمول المالي بالمجان للصحفيين وأسرهم بمقر النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إصدار وتسليم بطاقات ائتمان «فيزا» بالمجان للصحفيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الصحفية، ضمن منظومة الشمول المالي والسداد للجهات الحكومية والشركات وأي مدفوعات. وأوضح الزناتي -في تصريح اليوم الاثنين، أنه لا يشترط لإصدار «الفيزا» وجود العضو، ويُكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بالدور الثاني بمبنى نقابة الصحفيين، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك حتى الخميس المقبل 13 يونيو.

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