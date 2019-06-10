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السفير المصرى بالكويت يبحث مع نائب وزير الخارجية الكويتى سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير المصري لدى الكويت طارق القوني مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات.

 

وقال القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

 

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