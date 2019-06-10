التربية والتعليم تنعى وفاة أحد مقدرى درجات مادة اللغة العربية للثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خالد عبد الرحيم فرج، كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدرى درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط، بعدما وافته المنية اثر نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط نتيجة إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته. ووجهت قيادات الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد وتتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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