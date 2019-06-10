شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط وبرامج عمل الحكومة، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن آخر مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

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ووجه الرئيس بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن جهود دفع عملية التنمية فى مصر والمتمثلة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة ، ووجه الرئيس أيضا ، بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية فى هذا الإطار، فضلًا عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الموقف بشأن عدد من مشروعات البنية الأساسية الجارى تنفيذها فى بعض محافظات الجمهورية، فضلًا تطورات تنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستعدادات الجارية فى هذا الإطار، كما استعرض أيضًا مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، والتى أوضحت أن مُعدل النمو الاقتصادى شهد تطورا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019.