شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح البطولة وخروجها على النحو الأمثل، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الإفريقية، وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.