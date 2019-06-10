شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح البطولة وخروجها على النحو الأمثل، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الإفريقية، وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.