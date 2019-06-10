شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الليمون والطماطم في أسواق الجملة بـ«أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الجملة في ٦ أكتوبر انخفاضًا نسبيًا في أسعار الخضر والفاكهة، خاصة الليمون والطماطم والبطاطس والكوسة، بالإضافة إلى الخوخ والبطيخ.

وقال محمد الفيومي، تاجر، إن الأسعار ستشهد انخفاضًا متتاليًا خلال الأسابيع المقبلة عقب وصول العروات القادمة من الصعيد والبحيرة، لافتا إلى وصول سعر الليمون إلى ٣٥ جنيهًا فيما بلغ سعر كيلو الطماطم ٣ جنيهات.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة،، ارتفاع أسعار الخضار، خاصة الليمون إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية، مُطالبا بإدارة للأزمات وزيادة المنتج عبر منافذ التسويق.

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وشدد على أهمية دور الإرشاد الزراعي ومساندته في توعية الفلاحين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم شوقي، الأستاذ بمركز بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إن الأسعار ستشهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب العروات القادمة، لافتا أن ارتفاع أسعار الليمون بسبب ظاهرة التصويم التي كان يقوم بها الفلاح في رمضان، موضحًا أن استخدامه سيقل بعد الشهر الكريم.

وأشار حكيم إلى الطماطم والبطاطس والكوسة، بالإضافة إلى الخوخ والبطيخ والتفاح ستشهد انخفاضًا أيضًا.

وحث المزارعين على إجراء عملية الري والتغطية للثمار في فترات الصباح لتلافى إصابة الثمار بلسعة الشمس.