شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم استخدام الموسيقى في تعليم الأطفال؟.. «الإفتاء» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبّر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، عن سؤال: «ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟».

وجاءت الإجابة كالآتي: «لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله».