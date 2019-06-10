شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 7 حالات غش في ثان أيام امتحانات الثانوية.. والأسئلة على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي «2019/2018»، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفاً و344 طالبًا وطالبة داخل 1817 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، إنه في يومها الثاني سارت الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظات.

وأوضح «عبد الحكم» أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على «فيس بوك»، وذلك في إدارات كفر الشيخ والعجمي بالإسكندرية وأبو كبير بالشرقية وأبو النمرس بالجيزة، ومغاغة بالمنيا، والسيدة زينب بالقاهرة، وكرداسة بالجيزة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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ورصدت غرفة العمليات قيام طالبين بتمزيق كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق.

وفي البحيرة، تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب «ي.م.ع» من الدور الأرضي العلوي خلال جلوسه أثناء فترة الراحة فيما بين امتحان الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

وتبين وجود كسر بذراع الطالب، وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى وقد تم عمل محضر إثبات حالة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء المقبل سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالبا وطالبة، مقسمون كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) غدًا الثلاثاء امتحان (مادة اللغة الأجنبية الأولى – الورقة الأولى).

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، كونه يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام المقبل 2019/2020.