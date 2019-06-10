شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يقدم التهنئة لـ«عازر» لاختيارها كأول متحدث مصري في «الروتاري الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، التهنئة للدكتورة ماريان عازر عضو المجلس، لاختيارها كأول متحدث مصري في مؤتمر الروتاري الدولي منذ عام 1910.

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وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الاثنين: إن «النائبة وجهت لها الدعوة من رئيس الروتاري الدولي باري راسين، وكانت النائبة الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح، قد ألقت كلمة في المؤتمر الدولي الروتاري الذي أقيم بمدينة هامبورج بألمانيا، بحضور ثلاثين ألف شخص من أعضاء الروتاري، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مصري في هذا الحدث الدولي الهام منذ بدء المؤتمر عام ١٩١٠ أي قرن وتسع سنوات».

وعلقت «عازر» قائلة: «إنها قامت بتسليط الضوء على مصر بأسلوب غير مباشر عن طريق عرض فيديو مقبرة نفرتاري كجزء من الموضوع، كما تحدثت عن مركب الروتاري العائم الذي جال صعيد مصر في رحلة نيلية بعد افتتاحه في أسوان بحضور الرئيس الدولي للروتاري وذاك في سياق الموضوع، وأنها تطرقت في كلمتها، إلى مفهوم التنوع وأسبابه، وألقت الضوء على التنوع واحترام المرأة في العصر الفرعوني بمصر، وأضافت انها استعرضت فيديو لمقبرة الملكة نفرتاري».

وأشارت إلى أن وجودها جنبا إلى جنبا مع الملك وبناء مقبرة خصيصا لها هو مثال لرقي الحضارة المصرية في تقدير المرأة.