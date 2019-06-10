هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج مرضى الكلى ؟ .. الإفتاء تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان :" هل يجوز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوى مع العلم بعدم استطاعة المريض المالية؟"
وأكدت الدار أنه يجوز شرعًا إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوى شريطة أن يكونوا فقراء، مشيرة إلى قوله تعالى :"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" "التوبة: 60".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة، وهم من مصرف الفقراء المستحق للزكاة بنص الآية.
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