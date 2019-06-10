شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التعليمية تنفى خصم 3 % من راتب المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت نقابة المهن التعليمية ما تردد على لسان بعض النشطاء من خصم 3% من رواتب المعلمين لصالح النقابة وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وأكدت النقابة، فى بيان، أن ما يتم مناقشته بمجلس النواب حالياً هو بعض الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب بشأن تعديل بعض مواد قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 69، وعلى رأسها المواد الخاصة بعضوية الاتحاد الاشتراكى وبعض المواد الأخرى التى لم تعد تصلح للتطبيق الآن؛ نظراً لمرور أكثر من نصف قرن عليها.