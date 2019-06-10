شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. تعرف على قصة صورة أول تشكيل لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر قصر الأميرة فوقية، قصته غير معلومة للكثير، فهو المقر القديم والأساسى لمجلس الدولة، وكان ملكاً للأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد التى ولدت فى أكتوبر 1897، وأنشئ بمناسبة مولدها، إلى أن تم تخصيصه لمجلس الدولة.

فتولى المستشار الدكتور محمد كامل مرسى باشا رئاسة مجلس الدولة كأول رئيس له، ويعتبر أول من أعدوا قانون إنشاء مجلس الدولة، وإدخال نظام القضاء الإدارى فى مصر لأول مرة، وذلك أثناء توليه وزارة العدل.

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ولد المستشار كامل مرسى باشا بمركز طهطا فى يناير 1889، وحصل على الدكتوراه فى القانون من فرنسا، فى فبراير عام 1946، عين وزيراً للعدل، وأعد قانون مجلس الدولة، لكن مجلس الوزراء رأى إرجاء نظره أو تأجيل إنشاء المجلس، وأصر كامل مرسى باشا، مقدماً استقالته، فاستجابت له الحكومة، وتم إقرار القانون وأنشئ المجلس، وترك هو وزارة العدل وتولى رئاسة مجلس الدولة ليصبح أول رئيس له، فى الفترة من 11 سبتمبر 1946 وحتى فبراير 1949.

والتقط الملك فاروق عددا من الصور مع أوائل القضاة الذين عينوا فى مجلس بعد إنشائه.

ورغم أن كامل مرسى باشا، هو أول رئيس لمجلس الدولة، لكن جل قضاة المجلس على مدار التاريخ يعتبرون المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى، هو "الأب الروحى" لهم، بل يعتبر "الأب الروحى" لكل من عمل بالقانون.