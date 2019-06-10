شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتقدم لمنح جامعة فيرونا الإيطالية والتخصصات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن آخر موعد للتقدم للمنح الدراسية المقدمة من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/2020، هو 21 يونيو الجارى.

وأضاف قطاع البعثات، أن هذه المنح مقدمة من الجامعة الإيطالية للحصول على الدكتوراه فى أحد التخصصات العلمية "علوم الحياة والصحة، والقانون والاقتصاد، والعلوم الطبيعية والهندسية، والفنون والعلوم الإنسانية".

للتعرف على تفاصيل وشروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى https://www.univr.it/it/ للجامعة.