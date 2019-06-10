شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتقدم لمنح جامعة فيرونا الإيطالية والتخصصات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن آخر موعد للتقدم للمنح الدراسية المقدمة من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/2020، هو 21 يونيو الجارى.
وأضاف قطاع البعثات، أن هذه المنح مقدمة من الجامعة الإيطالية للحصول على الدكتوراه فى أحد التخصصات العلمية "علوم الحياة والصحة، والقانون والاقتصاد، والعلوم الطبيعية والهندسية، والفنون والعلوم الإنسانية".
للتعرف على تفاصيل وشروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى https://www.univr.it/it/ للجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر موعد للتقدم لمنح جامعة فيرونا الإيطالية والتخصصات المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.