السيسى يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح البطولة وخروجها علي النحو الأمثل باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.

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