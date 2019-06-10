شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الجنيه ثانى أفضل أداء بالعالم مقابل الدولار خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت شبكة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على معدل التضخم فى مصر فى شهر مايو الماضى، وقالت إن شهر تكاليف الفاكهة رفعت نسبة التضخم فى شهر رمضان، بحسب جهاز الإحصاء.
وقالت الشبكة إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2٪ أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة.
وكشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوى لشهر مايو 2019، سجل 13.2%، مقابل 11.5% خلال الشهر المماثل من عام 2018.
وأظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 311.1 نقطة خلال شهر مايو الماضى، مسجلا ارتفاعا قدره 1% عن شهر أبريل السابق له.
وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب هذا الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى لشهر مايو 2019 إلى الارتفاع فى أسعار مجمـوعة الفاكهة بنسبة (18.1%)، ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسـبة (0.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، علاوة على، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج: الجنيه ثانى أفضل أداء بالعالم مقابل الدولار خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.