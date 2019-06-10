شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الظواهر الفلكية والمغرمون والمعلقة أبصارهم يالسماء على موعد خلال ساعات مع ظاهرة فلكية هامة تلوح فى الأفق، حيث سيكون كوكب المشترى فى مقابلة الشمس وفى أقرب نقطه له من الأرض مساء اليوم.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه نقاط مبسطة عن طبيعة هذا الكوكب كشف عنها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية كما يلى:

1- كوكب المشترى هو عملاق غازى وأضخم كوكب فى المجموعة الشمسية

2- تزيد كتلته عن ثلاثة أضعاف كتل الكواكب السبعة الأخرى مجتمعة

3- يتألف معظمه من غازات وسوائل، أما نواته فهى صخرية وصغيرة

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4- يعكس ضوء الشمس جيداً فهو يُرى شديد اللمعان فى سماء الأرض ليلاً

5- يبلغ متوسط المسافة بعد كوكب المشترى والشمس حوالى 778 مليون كم وهو الكوكب الخامس من حيث البعد عن الشمس وثانى ألمع الكواكب ظاهرياً (بعد الزهرة)

6- كوكب المشترى ونتيجة لجاذبية سطحه الفائقة لديه 63 قمراً أكبرها هي: جانميد وكالستو وآيو وأوروبا، والتى اكتشفها جاليليو جاليلى عندما نظر إلى المشترى لأول مرة عبر التلسكوب.

7- يدور المشترى فى مدار بيضاوى واسع حول الشمس، ويُتم دورته حولها مرة كل 12 عاماً تقريبا بسبب بعده عنها.

8- يدور حول نفسه بسرعة وتستغرق مدة دورانه حول نفسه 10 ساعات تقريبا.

9- اكتشف وجود سحب كثيفة تحيط بالمشترى يصل سمكها إلى 35 كم وهى على هيئة أحزمة رقيقة وعديدة توازى خط استوائه

10- اكتشف وجود عاصفة كبيرة المساحة تتحرك على سطحه فى حركة سريعة على هيئة رياح مدمرة إذا ما قورنت بالرياح على سطح الأرض.