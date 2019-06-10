شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للنواب: جهود الدولة فى الصحة والتعليم ستظهر فى السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم شهدت مناقشة عدد كبير جداً من البيانات العاجلة بواقع 55 بيان عاجل، حول ملف بناء الإنسان المصرى سواء فى الصحة والتعليم.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، فى حديثه الموجه للنواب: "هناك خطة للدولة فى هذين الموضوعين، ملف الصحة بدأت فيه الدولة بمشروع التأمين الصحى، وبدأت فى ملف التعليم بمعايير جديدة فى المناهج وأحوال المعلم، النتائج فى هذين الملفين لا يمكن أن نتوقعها فى يوم وليلة".

وتابع رئيس المجلس: "لا يمكن إصلاح منظومة الصحة التى تحتاج إيرادات كبيرة جداً فى ليلة وضحاها، الذى يتم حالياً ستجدوا نتائجه خلال السنوات المقبلة، لا تتعجلوا اقتطاف الثمار".