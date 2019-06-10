شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل. وكانت إيران هددت باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما، بعد سلسلة من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على العديد من المنتجات الإيرانية، ومنها النفط، ويعد اليورانيوم مادة مهمة، تنتجها مولدات الطاقة النووية المدنية فى إيران، ويمكن استخدامه من تصنيع أسلحة نووية.

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