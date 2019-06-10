تأييد الحبس سنة لـ12 متهمًا بالتظاهر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من 12 متهما على أحكام الحبس سنه مع الشغل لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات في المنوفية.

وأسند للمتهمين أيضا أنهم حازوا، وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية.

كانت محكمة جنايات شبين الكوم، أصدرت حكما بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين في القضية "المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، كما حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية في القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلي شبين الكوم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا في نوفمبر 2016 بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية، بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة، دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرة آنفة البيان.