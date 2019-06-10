السجن المشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 في قضية "ثأر أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين زغلول سعد، ومحسن زغلول، بالسجن المشدد 15 سنة، في إعادة محاكمتهما في قضية "ثأر أوسيم".

كما قضت المحكمة، ببراءة كلا من ماجد حافظ، وعماد جعفر، وماضي شوقي، ومجدي شوقي، وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم جعفر حنفي.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت محكمة النقض، ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة علاوة على التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.