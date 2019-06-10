للمرافعة.. تأجيل محاكمة 4 متهمين في "أحداث عنف الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الطالبية"، لجلسة 23 يونيو للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. علي عمارة. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة. وأنهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية .

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