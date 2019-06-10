الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهمين في قضية "العائدون من ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "العائدون من ليبيا".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

كان النائب العام، أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.