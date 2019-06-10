"ليس بالدرجات فقط".. وزير التعليم يوضح طريقة إعلان نتيجة أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن منظومة التصحيح كبيرة، وأدى نحو 600 ألف طالب، الامتحان في 10 مواد، وكان كل امتحان متضمنًا 20 سؤالًا في المتوسط، ومعظم هذه الأسئلة تصحح بطريقة إلكترونية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين الطلاب، وكل امتحان متضمنًا 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه، وبالتالي لا يوجد فرصة للتظلم.

واشار إلى أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فحسب، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: "نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها".

وانتهت امتحانات الصف الأول الثانوي، بتاريخ 1 يونيو الماضي، وهي أول امتحانات أساسية، يؤديها الطلاب إلكترونيًا في ضوء نظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارة الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.