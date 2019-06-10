أخبار مصر | "الوزير" يستمع لمطالب عاملي ورش كوم أبو راضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يستمع لمطالب عاملي ورش كوم أبو راضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمطالب التي قدمها عدد من العاملين بورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

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وشملت مطالب العاملين، تثبيت العمالة الموسمية أو المُسماة بعمال الـ55 يوم، وإلغاء وساطة الشركات للعمال؛ بحيث يتم تعيين العمال على قوة هيئة السكك الحديد، بالإضافة إلى بالنظر في الحوافز المُقدمة له، وتوفير قطع غيار لازمة لاستكمال أعمال الصيانة.

جاء ذلك خلال جولة "الوزير" التفقدية اليوم بالورش، يرافقه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.